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      Xi Jinping visita Escola Central de Quadros do Partido dos Trabalhadores da RPDC

      Os dois líderes acompanharam parte da atividade e demonstraram interesse pela temática apresentada

      Xi Jinping visita Escola Central de Quadros do Partido dos Trabalhadores da RPDC (Foto: CGTN)
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      CGTN – Na manhã do dia 9 de junho, o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente chinês, Xi Jinping, acompanhado pelo secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia (PTC) e presidente dos Assuntos de Estado da República Popular Democrática da Coreia (RPDC), Kim Jong Un, visitou a Escola Central de Quadros do Partido dos Trabalhadores da RPDC, em Pyongyang. 

      Por volta das 11h, Xi Jinping chegou ao local e, acompanhado por Kim Jong Un, entrou em uma das salas de aula. Os estudantes estavam reunidos para uma aula sobre relações exteriores, incluindo conteúdos referentes aos laços entre China e RPDC. Os dois líderes acompanharam parte da atividade e demonstraram interesse pela temática apresentada. 

      Xi Jinping visita Escola Central de Quadros do Partido dos Trabalhadores da RPDC
      Xi Jinping visita Escola Central de Quadros do Partido dos Trabalhadores da RPDC

      Em seguida, os dois líderes percorreram o campus em um veículo elétrico, enquanto ouviam apresentações sobre a infraestrutura da instituição e seus programas de ensino. Ao chegarem a uma área arborizada próxima aos edifícios acadêmicos, Xi Jinping e Kim Jong Un plantaram juntos um abeto, simbolizando a amizade duradoura entre China e RPDC. Na placa comemorativa, em chinês e coreano, estava inscrita a mensagem: “Que a amizade China-RPDC dure para sempre”. Xi Jinping e Kim Jong Un posaram para uma foto diante do marco comemorativo.

      Fonte: CMG

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