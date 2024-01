Xi pede todos os esforços para buscar e resgatar pessoas desaparecidas em deslizamento de terra no sudoeste da China

O presidente chinês, Xi Jinping, exigiu todos os esforços para buscar e resgatar as pessoas desaparecidas em um deslizamento de terra no distrito de Zhenxiong edit

Beijing, 22 jan (Xinhua) -- O presidente chinês, Xi Jinping, exigiu todos os esforços para buscar e resgatar as pessoas desaparecidas em um deslizamento de terra no distrito de Zhenxiong, na Província de Yunnan, sudoeste da China.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, deu a instrução depois que o deslizamento de terra atingiu o distrito nesta segunda-feira pela manhã.

