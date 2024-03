Xi visita conselheiros políticos e participa de discussão na sessão anual

Apoie o 247

Beijing, 6 mar (Xinhua) -- O presidente Xi Jinping visitou na quarta-feira os conselheiros políticos nacionais que participaram de uma reunião conjunta do grupo na segunda sessão do 14º Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, participou da discussão dos conselheiros políticos do Comitê Revolucionário do Kuomintang Chinês, do setor de ciência e tecnologia e do setor de meio ambiente e recursos. Xi ouviu seus comentários e sugestões.

