As joias através do tempo

Você já parou para pensar que ossos, dentes, conchas, pedras e couro eram os materiais usados há 75 mil anos atrás pelas primeiras civilizações na confecção de adornos? Hoje, as joias ficaram mais sofisticadas e acessíveis, diversificadas nos seus materiais e nas técnicas usadas, feitas para atender a grande demanda de gostos no mercado.

Confira a seguir um pouco da história das joias e conheça também o Mercatino del Gioiello, uma joalheria com peças exclusivas e únicas, artesanais e de alta qualidade.

Ouro e prata: os queridinhos na ourivesaria

Com um brilho que dura para sempre, o ouro é um material muito notado devido a sua rica história, valor e qualidades, como o fato de não enferrujar, ser hipoalergênico, 100% reciclável e maleável.

Não é à toa que o faraó Tutancâmon desejou ser enterrado com uma Máscara Funerária de ouro maciço que pesava 11kg; esse elemento químico, usado pelas civilizações humanas por cerca de 3000 a.C, criou popularidade tanto por razões estéticas quanto pela simbologia. No Egito Antigo, o ouro, associado ao Sol, simbolizava o divino, o poder e a imortalidade, e seria a carne dos deuses (sobretudo o deus-sol Rá).

Não só Tutancâmon, mas outros grandes egípcios veneravam o ouro, e isso não se dava pelo gosto pessoal em si, e sim pela sua importância religiosa e status sociais.

A prata, por sua vez, estava associada à Lua. Por muitos anos, este material foi mais valorizado do que o próprio ouro. Isso se dava pelo fato da prata precisar ser importada de outros lugares, enquanto o ouro era extraído no próprio Egito, na região de Núbia (atualmente Sudão).

Hoje em dia, tanto a prata quanto o ouro ainda são utilizados na ourivesaria e ainda mantém a sua popularidade. Sendo assim, nós, da Mercatino del Gioiello, produzimos maravilhosas joias femininas e deslumbrantes joias masculinas.

As joias na contemporaneidade

Sendo mais acessíveis, versáteis e feitas a partir de diversos materiais descobertos ao longo do tempo, as joias nos dias de hoje simbolizam mais do que apenas status sociais e nem são restritas à realeza e classes altas: elas mostram a essência de quem as usa. Esses acessórios podem ser encaixados tanto na rotina diária, seja em casa ou no trabalho, até mesmo em um passeio simples, tanto quanto em ocasiões especiais.

Com foco na autoexpressão, a individualidade e o valor sentimental, atualmente as pessoas usam joias para contar histórias de vida, às vezes por razões espirituais ou apenas como um acessório da moda.

No Mercatino del Gioiello, nosso trabalho é prezar pela qualidade e originalidade em cada peça. Nossas joias, confeccionadas de maneira artesanal, possuem uma identidade própria e são totalmente únicas e exclusivas. Produzimos colares, brincos, pulseiras, feitos de ouro, prata, e outros materiais. Com designs próprios, nossas criações visam a criatividade, além da elegância, é claro.

Indo além dos materiais tradicionais

Além dos clássicos (o ouro e a prata), também utilizamos pérolas, coral, turquesa, pedras duras e pedras preciosas de diversos tipos. Com isso, conseguimos atender aos mais diversos gostos dos clientes, que não se limitam a um único tipo de material.

Em função da versatilidade e movimento que é a vida, o Mercatino del Gioiello não se limitou a apenas o território terrestre e foi além: nossas joias em prata e algodão marinho possuem uma característica única: a impermeabilidade, sendo resistentes à água. Charmosas e modernas, esses adornos unem tradição e inovação. Produzimos belíssimos colares em prata e algodão marinho, colares femininos – colares masculinos, e as joias feitas neste material se destacam por poderem ser usadas a todo momento, até mesmo na hora do banho ou no mar.

Um acessório único como você

Todo mundo tem a sua própria singularidade; aquilo que te faz ser quem você é ou, se fôssemos resumir em apenas uma palavra, a nossa essência. Deste modo, as nossas joias não podem ser encontradas em nenhum outro lugar. Com técnicas artesanais, criamos joias tão únicas quanto os grãos de areia.

Sendo assim, se o que procura é uma peça apenas sua, você está no lugar certo. Além disso, se engana quem pensa que apenas os grandes faraós e monarcas podem se esbanjar com esses acessórios.

Aqui na nossa loja, você encontra joias femininas e masculinas que atendem todos os gostos e para todas as faixas de preço. Ainda contamos com uma linha de joias com preços acessíveis, tornando as peças um acessório único, mas não limitado.

A joia além do acessório

A missão do Mercatino del Gioiello é tecer uma história para cada joia criada; levar para cada pessoa a sensação de ser raro em um mundo afundado em padrões. Com os nossos adornos, os clientes podem ser diferentes e mostrar a sua personalidade, seja em uma pulseira, colar ou anel.

Acreditamos que a originalidade é o que faz uma peça ser verdadeiramente bonita. Nossos produtos se destacam pela altíssima qualidade, design e elegância, atentando-se em cada minucioso detalhe, a fim de entregar ao cliente a melhor experiência de sua vida.