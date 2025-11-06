Itaipu reforça transparência e liderança ambiental na COP30

247 - A Itaipu Binacional iniciou sua participação na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA), reafirmando seu compromisso com a transparência e a sustentabilidade. Segundo informações divulgadas pela própria empresa, a agenda da Itaipu na conferência começou nesta quinta-feira (6), durante a Cúpula do Clima, que segue até sexta-feira (7). O diretor-geral brasileiro, Enio Verri, participa da Plenária Geral de Líderes representando a entidade.

Com o objetivo de reforçar a prestação de contas, a Itaipu divulgou, de forma aberta e detalhada, todos os dados relativos aos investimentos e ações voltados à COP30. O público pode acessar informações sobre valores, objetivos e resultados esperados das iniciativas tanto no site oficial da empresa (www.itaipu.gov.br/cop30) quanto no Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/cop30/itaipu).

A atuação de Itaipu na COP30 está em sintonia com sua missão institucional de gerar energia limpa e renovável com responsabilidade socioambiental. A empresa se posiciona como agente de desenvolvimento sustentável, com projetos que alcançam 434 municípios do Paraná e do Mato Grosso do Sul, além de ações estruturantes em Belém, cidade-sede da conferência.

A presença da hidrelétrica em eventos internacionais do clima não é novidade. A Itaipu já participou de diversas edições da COP, levando experiências bem-sucedidas em gestão ambiental, produção de energia renovável e integração regional. Nessas ocasiões, compartilhou resultados concretos em áreas como restauração florestal, agricultura sustentável, gestão de resíduos e mitigação de emissões de gases de efeito estufa.

Mais do que uma política ambiental, a gestão da Itaipu é estratégica para a própria operação da usina. A preservação de florestas e nascentes sob sua proteção assegura o fluxo constante do Rio Paraná, essencial para a geração de energia. Esse equilíbrio também depende dos chamados “rios voadores” da Amazônia, que transportam umidade e ajudam a regular o regime de chuvas na Bacia do Paraná.

Durante sua participação na COP30, o diretor-geral brasileiro da empresa destacou o papel da Itaipu como exemplo de sustentabilidade e transparência. “A Itaipu não leva apenas energia limpa para a COP30. Levamos um modelo de desenvolvimento territorial sustentável, que alia alta tecnologia, como o hidrogênio verde, com a inclusão social, como o apoio aos catadores”, afirmou Enio Verri. “Nosso legado é prova de que é possível, hoje, gerar prosperidade e segurança hídrica, respeitando o planeta e sendo totalmente transparente com a sociedade. É esse compromisso binacional que vamos compartilhar com o mundo em Belém”, completou.

Além do impacto ambiental, a Itaipu contribui para a competitividade do setor elétrico brasileiro. Em outubro de 2025, a usina voltou a registrar um dos menores custos de geração de energia do país: R$ 221,30 por megawatt-hora (MWh) para o mercado regulado. O valor é inferior ao das demais usinas cotistas e está bem abaixo da média de compra das distribuidoras, de R$ 307,29/MWh.

Esse desempenho consolidou Itaipu como a segunda geradora de energia mais competitiva do Brasil entre as que atendem o mercado regulado. A modicidade tarifária — energia a preço mais acessível — é resultado direto da quitação integral da dívida da usina em 2023 e da nova estrutura tarifária acordada entre Brasil e Paraguai. Com o passivo quitado, Itaipu passou a oferecer maior previsibilidade ao setor elétrico e preços mais justos para milhões de famílias nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.