Além de Neymar e Danilo, Brasil pode ter desfalque de meio-campista contra a Suíça

AL RAYYAN, Catar (Reuters) - A seleção brasileira pode ficar sem o meio-campista Lucas Paquetá para o próximo jogo pelo Grupo G da Copa do Mundo, contra a Suíça, na segunda-feira.

O Brasil já está sem o craque Neymar e o lateral-direito titular, Danilo , ambos com lesões no tornozelo sofridas na vitória por 2 x 0 sobre a Sérvia na estreia da equipe no Catar.

O técnico Tite comandou um treino fechado no Estádio Al Arabi no sábado e não deu qualquer pista sobre a escalação da equipe em sua entrevista coletiva deste domingo.

Mas a Reuters apurou que Paquetá não conseguiu treinar normalmente, afetando os planos de Tite para compensar a ausência de Neymar contra os suíços.

O jovem Rodrygo seria a primeira opção se Tite decidisse usar o mesmo sistema com quatro homens de frente, ao lado de Vinícius Jr, Richarlison e Raphinha.

O versátil atacante de 21 anos, do Real Madrid, jogou na posição de Neymar durante os treinos da seleção em Turim antes da Copa do Mundo.

Mas a opção de colocar Fred ao lado de seu companheiro de Manchester United Casemiro para fortalecer o meio-campo também está muito bem cotada, adiantando Paquetá para jogar na função que seria de Neymar, se ele se recuperar a tempo.

O defensor versátil Éder Militão provavelmente substituirá Danilo.

O jogador de 24 anos, que atua principalmente como zagueiro, jogou como lateral-direito no amistoso do Brasil contra Gana, em setembro, e acrescentaria a solidez necessária para equilibrar as táticas ofensivas que Tite está implantando.

Outra opção seria o veterano Daniel Alves, de 39 anos, o único lateral direito-direito de fato disponível no plantel.

"Eu já tomei minha decisão, mas não vou revelar até a hora do jogo", disse Tite na entrevista coletiva.

"Em termos estratégicos, posso tomar minha decisão em relação a algumas mudanças de comportamento ou mudanças nas características dos jogadores que tenho disponíveis", acrescentou.

"Militão já desempenhou esse papel, ele tem as características para isso. Daniel Alves é um construtor, além de sua qualidade técnica e de liderança. Vamos ver".

Tite está otimista sobre a recuperação de Neymar a tempo de voltar a jogar no Mundial.

"Eu acredito que Neymar e Danilo jogarão novamente na Copa do Mundo", disse.

"Medicamente, clinicamente, não tenho como falar. Mas tenho a opinião do nosso médico, as sensações de falar com os jogadores e ver como eles estão trabalhando duro dia e noite para se recuperarem", acrescentou.

"Acredito que poderemos contar com eles novamente na Copa do Mundo".

