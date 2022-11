Alemanha empata no fim com Espanha e grupo será decidido na última rodada

A Espanha lidera a classificação do grupo com quatro pontos e agora só precisa de um empate edit

AL KHOR, Catar (Reuters) - Niclas Fuellkrug entrou no segundo tempo e marcou no fim da partida o gol que garantiu à Alemanha um valioso empate por 1 x 1 com a Espanha em um confronto do Grupo E da Copa do Mundo, neste domingo, um resultado que deixou a chave totalmente aberta.

Também tendo entrado no decorrer da partida, Álvaro Morata abriu o marcador para a Espanha com um toque sutil que bateu o goleiro Manuel Neuer após um cruzamento rasteiro de Jordi Alba, aos 17 minutos do segundo tempo.

Mas Fuellkrug empatou aos 38 minutos da etapa final, chutando com força no alto do gol após a bola sobrar para ele dentro da área.

A Espanha lidera a classificação do grupo com quatro pontos e agora só precisa de um empate em seu último jogo do Grupo E, contra o Japão, para avançar. Uma vitória classificaria os espanhóis para a fase de mata-mata em primeiro lugar.

A Alemanha, que perdeu por 2 x 1 para os japoneses em sua partida de estreia, está na lanterna da tabela com um ponto. Eles precisam vencer a Costa Rica, na quinta-feira, e torcer por uma derrota do Japão. Se o Japão empatar, a definição irá ocorrer no saldo de gols ou nos gols marcados por Alemanha e Japão.

