Alex Sandro deve ficar fora de quartas de final contra Croácia, diz Tite

DOHA (Reuters) - O lateral-esquerdo Alex Sandro não se recuperou completamente de uma lesão e sua participação no duelo da seleção brasileira contra a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar na sexta-feira é dúvida, disse o técnico Tite nesta quinta-feira.

Alex Sandro foi substituído nos minutos finais da segunda partida do Brasil no Grupo G da Copa do Mundo contra a Suíça, com um problema muscular no quadril esquerdo.

Ele foi descartado para o último jogo da fase de grupos com Camarões e do confronto das oitavas de final contra a Coreia do Sul e, de acordo com Tite, pode ficar fora de seu terceiro jogo consecutivo na sexta-feira, mesmo que consiga treinar bem na tarde desta quinta.

"A tendência é de não participação (de Alex Sandro contra a Croácia)", disse Tite em uma coletiva de imprensa.

"São lesões diferentes. Porque não há trabalho ainda forte. Tenho que ver departamento médico e físico. Vai depender de hoje à tarde", acrescentou.

O atacante Neymar e o lateral-direito Danilo sofreram lesões no tornozelo na vitória de 2 x 0 do Brasil sobre a Sérvia na estreia, o que os deixou de fora da vitória por 1 x 0 sobre a Suíça e da derrota por 1 x 0 para Camarões, partida em que Tite escalou reservas para poupar seus principais jogadores.

Os dois foram liberados para jogar e foram titulares na vitória brasileira por 4 x 1 sobre a Coreia do Sul na segunda-feira e, de acordo com Tite, eles agora estão em plenas condições.

Danilo deve voltar a ser titular no lado esquerdo da defesa se Alex Sandro não puder jogar, pois o Brasil não tem mais laterais-esquerdos de origem, após o corte de Alex Telles, que sofreu uma lesão no joelho contra Camarões.

"Temos que aguardar o Alex Sandro treinar e esperamos que ele tenha saúde e esteja à disposição", disse Danilo em uma coletiva de imprensa.

"Eu estou bem, estou curado, deu para perceber no último jogo. Jogar pela direita, esquerda, pelo centro da defesa é indiferente. Para mim, é algo natural. Acho que num futuro bem próximo vou ser zagueiro, porque é onde tenho desfrutado melhor."

O zagueiro Eder Militão, que substituiu Danilo na lateral-direita contra a Suíça e jogou contra a Coreia do Sul na mesma posição, provavelmente permanecerá na equipe até que Alex Sandro esteja de volta.

