Árbitros brasileiros são escalados para jogos do segundo dia da Copa do Mundo no Catar

Apoie o 247

ICL

CBF - Os árbitros brasileiros já têm data para estrear na Copa do Mundo FIFA Catar 2022. Com um trio 100% brasileiro, Raphael Claus estará em ação, ao lado de Rodrigo Figueiredo e Danilo Simon, no jogo entre Inglaterra x Irã, pelo Grupo B, nesta segunda-feira (21), às 10h (Horário de Brasília),

Já Wilton Pereira Sampaio irá comandar o duelo entre Senegal x Holanda, pelo Grupo A, também nesta segunda-feira (21), às 13h (Horário de Brasília). O profissional estará acompanhado dos auxiliares brasileiros Bruno Boschilia e Bruno Pires.

Com a presença no Catar, esta será a segunda vez que Wilton Pereira Sampaio atuará em uma Copa do Mundo. Na primeira oportunidade, na Rússia, em 2018, o profissional atuou como árbitro de vídeo.

Vale ressaltar que a arbitragem brasileira tem sete representantes na Copa do Mundo. Além dos dois árbitros principais, Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio, serão cinco assistentes: Bruno Pires, Bruno Boschilia, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo e Neuza Inês Back. Recorde histórico do país em uma Copa do Mundo. As indicações também fazem do Brasil, ao lado da Argentina, a nação com o maior número de representantes no torneio.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.