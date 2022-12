Argentina vence Austrália por 2 a 1 e avança para as quartas de final

Apoie o 247

Por Andrew Cawthorne

AL RAYYAN, Catar (Reuters) - Lionel Messi marcou em sua milésima partida na carreira na vitória de 2 x 1 da Argentina sobre a Austrália nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar neste sábado para superar o total de gols marcados por Diego Maradona no torneio e estabelecer um duelo de quartas de final contra a Holanda.

Buscando seu primeiro título da Copa do Mundo em sua quinta participação no torneio, o hipnotizante Messi superou o goleiro australiano Mat Ryan com uma finalização em curva de dentro da área aos 35 minutos para mandar as legiões de torcedores argentinos ao delírio no Estádio Ahmad Bin Ali.

Julián Alvárez fez o segundo de curta distância aos 12 minutos do segundo tempo, após hesitação fatal de Ryan com a bola nos pés após receber um recuo de bola.

A Austrália, que fez um excelente trabalho para chegar às oitavas de final e está 35 posições abaixo dos bicampeões da Copa do Mundo no ranking da Fifa, defendeu corajosamente com o imponente Harry Souttar. Eles estabeleceram um final nervoso depois que o chute de Craig Goodwin desviou em Enzo Fernández decretando a redução da vantagem argentina aos 32 minutos da etapa final.

O gol de Messi, de 35 anos, foi seu terceiro no torneio do Catar e seu nono em Copas do Mundo, um a mais que Maradona.

