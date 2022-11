Austrália vence Dinamarca por 1 x 0 e garante vaga nas oitavas da Copa do Mundo

A Dinamarca terminou em último lugar da chave, com um ponto edit

Apoie o 247

ICL

AL WAKRAH, Catar (Reuters) - A Austrália derrotou a Dinamarca por 1 x 0, nesta quarta-feira, para se classificar pela primeira vez em 16 anos para as oitavas de final da Copa do Mundo, graças a um belo gol de Mathew Leckie.

A Austrália segurou a Dinamarca no Estádio Al Janoub e surpreendeu os escandinavos em um contra-ataque aos 15 minutos do segundo tempo, quando Leckie finalizou por baixo do goleiro Kasper Schmeichel.

O técnico da Dinamarca, Kasper Hjulmand, colocou todo o poder de fogo ofensivo que tinha à disposição para buscar desesperadamente o gol de empate.

Mas a Austrália se manteve na segunda colocação do Grupo D, atrás da França, mas à frente da Tunísia, que venceu os franceses por 1 x 0 no outro jogo desta quarta-feira. A Dinamarca terminou em último lugar da chave, com um ponto.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LECKIE! É O GOL QUE VAI DANDO A CLASSIFICAÇÃO PARA A AUSTRÁLIA! 🇦🇺 pic.twitter.com/MNVTDxy4f8 November 30, 2022

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.