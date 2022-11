Brasil está invicto em estreias de Copa do Mundo há 84 anos; veja o histórico

Apoie o 247

Felipe Mendes, Brasil de Fato - A contagem regressiva está terminando. A Seleção Brasileira joga nesta quinta (24), às 16h (de Brasília), seu primeiro jogo na Copa do Mundo do Catar. A partida contra a Sérvia, no estádio de Lusail, colocará a prova uma invencibilidade que vem desde 1938. De lá para cá, o Brasil nunca perdeu um jogo de estreia em um Mundial masculino. A sequência tem 16 vitórias e três empates.

Confira a lista de estreias da Seleção em Copas do Mundo:

1930 - Iugoslávia 2x1 Brasil

A estreia brasileira na primeira Copa do Mundo aconteceu em 14 de julho de 1930, uma segunda-feira, no estádio Parque Central, em Montevidéu (Uruguai). A derrota por 2 a 1 deixou o Brasil em situação complicada, já que a chave só classificava uma equipe. Os iugoslavos acabaram ficando com a vaga ao vencer também a Bolívia na sequência. O gol brasileiro foi marcado por Preguinho. O título da primeira Copa ficou com os donos da casa, os uruguaios, que venceram a Argentina na final.

1934 - Espanha 3x1 Brasil

A derrota para a Espanha foi também a única partida do Brasil na Copa de 1934, disputada em formato de "mata-mata". Leônidas da Silva fez o único gol brasileiro no Mundial. A partida foi disputada na cidade italiana de Gênova em 27 de maio. Foi a última derrota brasileira em uma partida de estreia em Copa do Mundo. Os italianos conquistaram a taça em casa.

1938 - Brasil 6x5 Polônia

A estreia vitoriosa sobre a Polônia está até hoje na história das Copas do Mundo como uma das que teve o maior número de gols marcados. Leônidas foi o destaque do Brasil, com três gols. Perácio fez outros dois, e Romeu marcou um. Mas o artilheiro da partida, disputada na cidade francesa de Estrasburgo, foi o polonês Wilimowski, que fez quatro. A partida foi decidida na prorrogação. O Brasil terminou aquela Copa em terceiro. O título novamente ficou com a Itália.

1950 - Brasil 4x0 México

O recém-inaugurado Maracanã foi o palco da abertura da Copa do Mundo de 1950, no Brasil. A expectativa para aquela Copa era enorme, especialmente depois do cancelamento das edições da década de 1940 devido à 2ª Guerra Mundial. A vitória brasileira por 4 a 0 sobre o México (dois gols de Ademir, um de Jair e um de Baltazar) deu início a uma campanha que terminaria em trauma para o futebol brasileiro. O mesmo Maracanã presenciaria atônito a vitória do Uruguai por 2 a 1 na partida que valeu o título daquela Copa. O Brasil ficou com o vice-campeonato.

1954 - Brasil 5x0 México

Pela segunda vez consecutiva o México foi o adversário brasileiro na estreia de uma Copa do Mundo e, pela segunda vez, os brasileiros golearam. Pinga fez dois gols; Baltazar, Didi e Julinho marcaram uma vez cada. A vitória por 5 a 0 em Genebra foi o pontapé inicial para uma campanha que terminaria nas quartas de final para o Brasil, que foi derrotado pela Hungria. A Alemanha Ocidental foi a campeã.

1958 - Brasil 3x0 Áustria

A caminhada brasileira rumo ao primeiro título mundial começou com vitória tranquila sobre os austríacos na cidade sueca de Uddevalla. Mazzola fez dois gols, Nilton Santos completou o placar. Aquele Mundial veria ainda a estreia de Pelé, que, aos 17 anos, foi o principal nome do Brasil até a final contra a Suécia.

1962 - Brasil 2x0 México

Os mexicanos voltariam a ser os primeiros adversários do Brasil em 1962. Se não houve goleada, a Seleção também não decepcionou: venceu por 2 a 0, gols de Zagallo e Pelé. A partida foi realizada na cidade chilena de Viña del Mar. O Brasil conquistou o bicampeonato ao bater a Tchecoslováquia na decisão.

1966 - Brasil 2x0 Bulgária

Os gols de Pelé e Garrincha em Liverpool garantiram ao Brasil a única vitória naquele Mundial. Após o triunfo na estreia, os brasileiros perderam para as seleções de Portugal e Hungria e foram eliminados ainda na primeira fase. A Inglaterra, dona da casa, foi a campeã.

1970 - Brasil 4x1 Tchecoslováquia

Adversária na final de 1962, a Tchecoslováquia foi a primeira rival do Brasil na campanha que terminou com o tricampeonato mundial no México. O jogo foi realizado em Guadalajara. Jairzinho (duas vezes), Rivellino e Pelé fizeram os gols brasileiros na vitória por 4 a 1. Mesmo placar, aliás, da final daquele Mundial, contra a Itália.

1974 - Brasil 0x0 Iugoslávia

Campeã mundial quatro anos antes, a seleção brasileira fez a partida inaugural da Copa do Mundo de 1974, na Alemanha. A partida, realizada em Frankfurt, terminou com um empate sem gols, quebrando uma sequência brasileira de sete vitórias consecutivas em estreias. O time brasileiro terminaria aquela Copa na quarta posição. O título ficou com a Alemanha.

1978 - Brasil 1x1 Suécia

Jogando em Mar del Plata, o Brasil começou a campanha na Copa do Mundo de 1978 com novo empate. Os suecos saíram vencendo e Reinaldo fez o gol do Brasil ainda no primeiro tempo. O Brasil terminaria aquela Copa na terceira posição, de maneira invicta. A Argentina conquistou o título sob os olhos do General Videla, comandante da ditadura do país na época.

1982 - Brasil 2x1 União Soviética

Time até hoje lembrado pela reunião de grandes talentos, a Seleção Brasileira de 1982 começou a campanha na Espanha com vitória sobre os soviéticos por 2 a 1. O "Doutor" Sócrates e Eder fizeram os gols brasileiros na partida disputada em Sevilha. Aquela Copa terminaria para o Brasil com uma derrota por 3 a 2 para a Itália, com três gols de Paolo Rossi. Os italianos foram os campeões.

1986 - Espanha 0x1 Brasil

Dezesseis anos mais tarde, o Brasil voltava à mesma cidade de Guadalajara para a estreia na segunda Copa do Mundo realizada no México. A vitória foi apertada: 1 a 0, gol solitário de Sócrates. O Brasil foi até as quartas de final daquele Mundial, e foi eliminado pela França nos pênaltis. A campeã foi a Argentina, com brilho absoluto de Diego Maradona.

1990 - Brasil 2x1 Suécia

A campanha brasileira na Copa de 1990 não foi brilhante em nenhum momento. O time, que ficou marcado por atuações burocráticas, estreou vencendo a Suécia por 2 a 1, em Turim, com dois gols do atacante Careca. O Brasil sairia daquela Copa nas oitavas de final após derrota por 1 a 0 para a Argentina. Os argentinos perderam a decisão para a Alemanha.

1994 - Brasil 2x0 Rússia

O primeiro jogo brasileiro na campanha do tetracampeonato nos Estados Unidos foi realizado na cidade de Stanford. Romário e Raí garantiram os 2 a 0 sobre os russos. No Mundial que bateu recordes de público, a Seleção Brasileira rompeu um jejum de 24 anos sem título e levantou a taça ao bater a Itália nos pênaltis após empate em 0 a 0 na decisão.

1998 - Brasil 2x1 Escócia

Como atual campeã, coube à Seleção Brasileira abrir a Copa do Mundo de 1998, na França. A vitória sobre os escoceses foi suada: 2 a 1, gols de Cesar Sampaio e do escocês Boyd, que fez contra. A partida foi realizada em Saint-Denis, nos arredores de Paris. O Brasil voltaria ao mesmo estádio na decisão do Mundial, que terminaria com vitória dos franceses por 3 a 0.

2002 - Brasil 2x1 Turquia

Pela primeira vez na história uma Copa do Mundo era realizada em dois países, e no continente asiático. O Brasil disputou a primeira fase na Coreia do Sul, e fez sua estreia na cidade de Ulsan. A partida contra a Turquia foi difícil: vitória brasileira por 2 a 1, de virada, com gols de Ronaldo e Rivaldo. Os turcos voltariam a ser adversários do Brasil na semifinal daquela Copa. Na decisão, disputada no Japão, o Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0.

2006 - Brasil 1x0 Croácia

Uma das principais favoritas ao título na Copa do Mundo de 2006, a Seleção Brasileira decepcionou. A estreia foi vitoriosa: 1 a 0 contra a Croácia, gol de Kaká. Mas a campanha terminaria nas quartas de final, com uma derrota por 1 a 0 para a França. Os franceses foram até a decisão, mas perderam para a Itália nos pênaltis.

2010 - Brasil 2x1 Coreia do Norte

Na primeira Copa do Mundo realizada em solo africano, o Brasil encontrou mais dificuldades que o esperado na partida de estreia, realizada em Joanesburgo, na África do Sul. A vitória sobre a Coreia do Norte por 2 a 1, gols de Maicon e Elano, foi carregada de tensão. Pela segunda Copa seguida, o time brasileiro foi derrotado nas quartas de final, quando enfrentou a Holanda. Na final, os holandeses foram superados pela Espanha.

2014 - Brasil 3x1 Croácia

No segundo Mundial realizado no Brasil, a estreia da Seleção foi em São Paulo. A vitória veio: 3 a 1 contra a Croácia. Mas foi sofrido. O lateral-esquerdo Marcelo fez gol contra e os croatas começaram vencendo. Mas Neymar, com dois gols, e Oscar, com um, garantiram a vitória brasileira. O time verde e amarelo foi, aos trancos e barrancos, até a semifinal daquela Copa, quando perdeu para a Alemanha com inesquecíveis 7 a 1 em Belo Horizonte. Na decisão de terceiro e quarto lugar, nova derrota: 3 a 0 para a Holanda em Brasília.

2018 - Brasil 1x1 Suíça

Após nove vitórias seguidas em partidas de estreia em Copas, o Brasil voltou a ficar no empate no primeiro jogo de 2018. Atuando na cidade russa de Rostov, o time, já comandado por Tite, não foi além do 1 a 1 com a Suíça. Philippe Coutinho foi o autor do gol brasileiro. Curiosamente, os suíços voltarão a ser adversários do Brasil em 2022. A Sérvia, adversária na estreia no Catar, também estava no grupo brasileiro no Mundial da Rússia. Na ocasião, o Brasil foi até as quartas de final, quando foi derrotado pela Bélgica.

