Brasileiro viraliza após receber camisetas da seleção com erro: 'será Pedrinho'

Gurgel colocou na descrição do pedido o tamanho de cada uma das peças, com o descritivo 'será' edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um brasileiro viralizou na web, nesta quarta-feira, 23, após compartilhar a compra de camisetas da seleção brasileira que fez em um site chinês. O produto foi adquirido pelo corretor Pedro Gurgel, de Natal, no Rio Grande do Norte, para acompanhar os jogos da Copa do Mundo 2022, e chegou com erro de customização. As informações são do portal Terra.

“Comprei as camisetas no Shopee, no dia 20 de outubro. Eram três camisas, sendo uma para mim, uma para minha esposa e uma para minha sobrinha”, contou ao Terra.

Gurgel colocou na descrição do pedido o tamanho de cada uma das peças, com o descritivo ‘será ‘Paulinha’, ‘será Pedrinho’, ‘será Maria Clara’, mas o fabricante não entendeu e achou que o ‘será’ fazia parte da personalização.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.