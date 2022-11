Bruno Guimarães e Alex Telles sofrem sustos em treino da seleção

Apoie o 247

Por Fernando Kallas (Reuters) - O meia Bruno Guimarães e o lateral Alex Telles passaram por sustos após sofreram entradas mais duras no primeiro treino completo da seleção brasileira em Turim, nesta quarta-feira, na preparação da equipe para a Copa do Mundo do Catar.

Guimarães, de 25 anos, deixou o treino por vários minutos para receber atendimento médico após levar um pisão do atacante Rodrygo em seu pé direito. Ele voltou ao treinamento mancando e parecendo desconfortável, mas finalizou a atividade ao lado dos companheiros de equipe.

Telles recebeu uma entrada dura pelas costas de Neymar e também precisou de atendimento. O técnico Tite pediu que o treino da seleção parasse por alguns momentos, antes que Telles pudesse voltar a jogar.

A equipe técnica da seleção ressaltou que quer avaliar a condição física dos jogadores, que se apresentaram para a preparação para a Copa do Mundo na última segunda-feira.

Após dois dias de treinos leves no centro de treinamento da Juventus, onde a seleção fará cinco dias de treinos antes de voar para o Catar no sábado, Tite conduziu seu primeiro treino completo, com a participação de todos os 26 jogadores do grupo.

O zagueiro Marquinhos, que perdeu o treino de terça-feira por conta de uma lesão não revelada que também o deixou de fora da vitória do PSG por 5 x 0 sobre o Auxerre no último domingo, se juntou aos companheiros de equipe para a segunda metade do treino desta quarta.

O Brasil decidiu não disputar amistosos na reta final de preparação para o torneio, que começa na semana que vem, e terá mais sessões de treino na quinta e na sexta-feira, antes de partir para Doha.

A seleção começa a campanha no Grupo G contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, e depois enfrenta Suíça e Camarões.

