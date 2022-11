Catar decide banir venda de cerveja em estádios na Copa do Mundo

Apoie o 247

Sputnik - Organizadores da Copa do Mundo do Catar informaram em comunicado nesta sexta-feira (18) que a venda de bebidas alcóolicas será banida dos oito estádios onde serão realizados os jogos do evento, bem como nos entornos dos estádios. Torcedores não serão autorizados a levar bebidas alcóolicas aos estádios nem ingerir em locais não permitidos.

Segundo informou a rede catari Al Jazeera, a decisão reverte a ideia inicial de permitir a venda nos estádios e entornos três horas antes das partidas iniciarem e uma hora após o término. A venda e o consumo somente serão permitidos em bares, hotéis e restaurantes licenciados e nas instalações da FIFA Fun Festival, que concentrarão torcedores para confraternização.

A venda será limitada a uma janela de seis horas, iniciada a partir das 18h30, e o copo de 500ml custará US$ 13,70 (cerca de R$ 73). O preço é um dos mais caros já praticados na história do evento e tem como objetivo desestimular o consumo excessivo. O Catar é um país muçulmano e a religião proíbe o consumo de álcool ou qualquer substância que cause intoxicação.

A questão envolvendo a venda de bebidas alcoólicas vem desagradando a AB InBev, cervejaria que é uma das patrocinadoras da Copa do Mundo e dona da Budweiser, que será vendida no evento. A empresa não será autorizada a expor o logo da Budweiser nem no local onde a venda será permitida, e somente a Bud Zero poderá ser comercializada nos estádios e seus entornos.

