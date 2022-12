Climão: deputada do México propõe declarar Messi “persona non grata” no país

Apoie o 247

247 - As imagens de Lionel Messi supostamente pisando em uma camisa do México, após a vitória por 2 x 0 da Argentina sobre os adversários na Copa do Mundo do Catar, não foram superadas pelos torcedores do país da América Central. Tanto que, nesta quarta-feira (07), a deputada María Clemente García Moreno entrou com um projeto no congresso mexicano solicitando que o jogador se torne uma “persona non grata” no país. As informações são do portal Metrópoles.

Para a deputada, a atitude do jogador é considerada uma “afronta contra a identidade nacional” do México.

”O feito foi destacado na imprensa dado à relevância pública e mediática do jogador, que mostrou não somente um desprezo evidente, mas também umafalta de respeito com as cores que vestem aqueles que integram nossa pátria, que desde uma perspectiva soberana pode ser considerada como uma conduta construtiva afrontosa e contra nossa identidade nacional” afirma María Clemente.

