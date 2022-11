Conheça os líderes do Bolão 247 e dê seu palpite para Estados Unidos e Inglaterra

Apoie o 247

247 – O primeiro jogo do bolão 247, entre Brasil e Sérvia, com vitória da seleção brasileira por dois gols a zero, ambos de Richarlyson, fez com que diversos leitores do Brasil 247 e da TV 247 saíssem na frente pelo prêmio, que será uma passagem de ida para qualquer cidade do País. De acordo com as regras, quem acertar o placar recebe 20 pontos. Ao final do torneio, quem tiver mais pontos leva o prêmio. No dia de hoje, o jogo do bolão 247 é Inglaterra X Estados Unidos. Dê aqui o seu palpite e confira os líderes do bolão:

Vinte pontos:

Alceu Vetter

André Barbugiani

Andrea Trus

Antonio Leonardo da Costa Travassos

Ariane Emílio Kloth

César Godinho

Cinthia Barbosa

Cirillo Costa do Nascimento

Clarissa Grahl dos Santos

Cláudio José Berriel

Cleber Antonio dos Santos

Dario Gabriel de Faria

Deivid Christian dos Santos

Djalma José

Érika Malavazzi Ramos

Eunice Nascimento Gonçalves

Evandro Santos Pinheiro

Everson dos Reis Machado

Fabiano Lima Fernandes

Felipe Henrique Wegner

Geovany Alves da Silva

Goretti Lopes

Hélcio Toth Renda

Ivan David Silva

João Correa

João Paulo Soares Nascimento

Jonatas Silva do Nascimento

Jonathas Natanael pereira carneiro

José Almeida Lira

José Selmo Coelho

Júlia Isabelle Camargo Figueró da Rocha

Laís Gouveia

Leo Pereira

Luiz Fernando Martins

Maria Amélia Feitosa

Maria Tereza Lima Reis

Marisa Soares

Nelson Yokoyama

Paulo Coelho

Paulo Sergio Chaves Clovis

Renato Savalli

Rosa Guadagnini

Sandra Santos

Silvânia da Silva Carvalho

Sônia Aquino

Thiago William Felicio Lacerda

Vanessa Guimaraes

Vilmar Martins dos Santos Júnior

Vládia de Jesus Dias

