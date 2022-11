Copa do Mundo: Brasil encerra semana de treinamentos em Turim

Apoie o 247

Agência Brasil/EBC - O Brasil encerrou, nesta sexta-feira (18), a semana de treinamentos no Centro de Treinamento da Juventus, em Turim (Itália). Agora, a seleção brasileira segue, na tarde do próximo sábado (19), para o Catar, onde estreia na Copa do Mundo, a partir das 16h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (24), contra a Sérvia.

Ao final do trabalho, o técnico Tite agradeceu a receptividade da Juventus, que permitiu que a seleção brasileira realizasse as atividades em seu CT: “Muito obrigado pela participação e por disponibilizar todo o centro e que nós tenhamos a condição de fazer um grande Mundial e retribuir todo o carinho que vocês italianos tiveram conosco”.

Antes de seguir para o Catar, a delegação brasileira ficou completa com a integração à comissão técnica dos observadores Fernando Lázaro, Lucas Oliveira e Ricardo Gomes.

“O objetivo do nosso trabalho é monitorar os adversários, tanto os diretos como os possíveis ao longo da Copa do Mundo, para colher o máximo possível de informações no aspecto do desempenho individual das equipes, bem como as suas características (pontos fortes e fraquezas), e tentar passar da melhor forma possível as informações para a comissão técnica através de vídeos e relatórios, e contribuindo com as tomadas de decisões do Tite e de seus assistentes e analistas”, explicou Lucas Oliveira, que atua no Palmeiras.

Foto oficial

Esta sexta-feira também foi o dia de a seleção brasileira tirar a foto oficial para a Copa do Mundo, na qual aparecem os membros da comissão técnica e os 26 jogadores convocados pelo técnico Tite.

