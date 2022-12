Cristiano Ronaldo começa no banco em duelo de oitavas contra Suíça

Apoie o 247

LUSAIL, Catar (Reuters) - O técnico da seleção de Portugal, Fernando Santos, decidiu colocar no banco o capitão e principal estrela da equipe Cristiano Ronaldo no duelo contra pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar contra a Suíça nesta terça-feira, e o veterano zagueiro Pepe usará a braçadeira de capitão da equipe.

Cristiano Ronaldo, o primeiro jogador a marcar gols em cinco edições de Copas do Mundo, tem apenas um gol no Catar que veio no jogo de estreia de Portugal contra Gana.

Ele pareceu reclamar da decisão do técnico de substituí-lo durante a derrota contra a Coreia do Sul na última rodada da primeira fase, mas o jogador de 37 anos, que está sem clube depois de deixar o Manchester United, negou que fosse esse o caso.

O retorno de Bruno Fernandes será um impulso para os campeões europeus de 2016, no entanto, depois de ter marcado dois gols e dar duas assistências nos dois primeiros jogos antes de ser poupado no confronto contra a Coreia do Sul.

O meia vai atuar ao lado de João Félix, que também retorna à escalação inicial, e Gonçalo Ramos.

Pela Suíça, Xherdan Shaqiri está a um gol de igualar o recorde de Sepp Huegi como jogador suíço a fazer mais gols em Copas (seis) e estará ao lado do capitão Granit Xhaka no meio-campo.

Breel Embolo, artilheiro da Suíça no Catar com dois gols, continua a liderar o ataque enquanto o goleiro titular Yann Sommer retorna após desfalcar a equipe no último jogo da fase de grupos contra a Sérvia devido a uma doença.

Veja abaixo as escalações das duas equipes.

Portugal: Diogo Costa, Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias, Raphael Guerreiro, Bruno Fernandes, Otávio, Bernardo Silva, João Félix, William Carvalho, Gonçalo Ramos

Suíça: Yann Sommer, Edimilson Fernandes, Manuel Akanji, Breel Embolo, Remo Freuler, Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez, Djibril Sow, Ruben Vargas, Fabian Schaer, Xherdan Shaqiri.

