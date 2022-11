Darwin Núñez diz que Uruguai não é favorito, mas vai lutar na Copa do Mundo

Apoie o 247

Angelica Medina (Reuters) - O atacante uruguaio Darwin Núñez afirmou que sua equipe não é favorita para ganhar a Copa do Mundo, mas que lutará quando o torneio começar, no domingo no Catar.

Em uma entrevista coletiva em meio ao treinamento em Abu Dhabi, antes da estreia contra a Coreia do Sul no dia 24 de novembro, o atacante do Liverpool disse desejar chegar à sua primeira Copa com o sonho de levantar a taça.

"Viemos aqui e sabemos que não somos favoritos, mas vamos lutar", disse Núñez. "Há quatro ou cinco anos eu estava vendo o mundial pela televisão, e agora estou aqui com todas as feras."

"Nosso objetivo está claro e começa desde o primeiro jogo. A Coreia do Sul é uma equipe forte, está no Mundial por isso... todos são fortes, mas nós também. Queremos chegar longe, nosso objetivo é ganhar o Mundial."

O técnico da seleção uruguaia, Diego Alonso, contou com todo o elenco de 26 jogadores nos treinos em Abu Dhabi, onde a equipe vai permanecer até sábado, quando viaja até o Catar.

Depois de sua estreia na Copa do Mundo, o Uruguai enfrenta Portugal e Gana nas outras partidas do Grupo H.

