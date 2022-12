Eduardo Bolsonaro viu jogo do Brasil na Copa em área VIP com buffet de luxo e bebida

O setor VIP do estádio 974 no Catar só pode ser acessado por convite, sem venda de ingresso. A maioria é convidada da Fifa ou de governos. No local há comida 'gourmet' edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) assistiu na última segunda-feira (28) à vitória do Brasil sobre a Suíça pela Copa do Mundo, no setor VIP do estádio 974 em Doha, no Catar, Oriente Médio, região com partes da África e da Ásia. O setor conta com um buffet de luxo. Bebidas alcoólicas variadas e comida 'gourmet' estão entre as opções de consumo. No cardápio tinha pratos como camarões grelhados ao molho cremoso de páprica e torta de chocolate para a sobremesa.

De acordo com reportagem publicada nesta quarta-feira (30) pelo UOL Esporte, o local só pode ser acessado por convite, sem venda de ingresso. A maioria é convidada da Fifa ou de governos. A embaixada brasileira em Doha informou não ter participação na viagem do deputado ao Catar.

O deputado disse que foi ao Catar entregar pendrives sobre a "situação do Brasil". Em vídeo, ele aproveitou para fazer críticas aos opositores do governo Jair Bolsonaro (PL).

O grupo que acompanhava Eduardo Bolsonaro tinha um jornalista da Jovem Pan acompanhado da namorada e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano. A esposa de Eduardo, Heloisa, também estava presente.

O espaço VIP é apenas para convidados, mas a Fifa negocia pacotes de Hospitality em outro setor com serviços de luxo por meio da empresa Match. O custo é em torno de US$ 3 mil por jogo a depender do estádio e de qual partida.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.