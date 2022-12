Embaixador da Coreia do Sul canta 'Evidências' durante vitória do Brasil e viraliza (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - A rivalidade entre Brasil e Coreia do Sul, que se enfrentaram nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, nesta segunda-feira (5), ficou no campo. Na embaixada do país asiático em Brasília, nem a derrota por 4 a 1 tirou a alegria e descontração do embaixador Lim Ki-mo. As informações são do portal G1.

Ele viralizou na internet em um vídeo cantando a música "Evidências", durante evento para assistir a partida na sede da representação sul-coreana no país.

A canção de José Augusto e Paulo Sérgio Vale, que ficou famosa na interpretação da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, já faz parte do repertório brasileiro do embaixador.

Em abril deste ano, durante outro evento na Embaixada da Coreia do Sul, Lim Ki-mo avisou aos convidados que haveria uma banda e que ele mesmo ia cantar algumas músicas. "Evidências" estava entre as escolhidas.





Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.