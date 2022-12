Esposa de Eduardo Bolsonaro justifica viagem ao Catar: "vocês sequer imaginam a tal 'vida' que levamos”

Apoie o 247

247 - Heloisa Bolsonaro, mulher do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), usou as redes sociais nesta quinta-feira para se pronunciar sobre a polêmica em torno da viagem do casal ao Catar, sede da Copa do Mundo. Eduardo viajou e ignorou suas agendas como parlamentar. Ele deveria, inclusive, estar no local para debater um projeto de sua própria autoria.

De acordo com Heloisa, a viagem começou a ser planejada há um ano e foi paga em parcelas. "Não houve ônus para a Câmara [dos Deputados] nem jatinho privado, como a esquerda já começou a inventar", diz ela.

"Por várias vezes discutimos 'qual o clima de irmos viajar?'", relata a psicóloga, se referindo à derrota do sogro nas urnas. "Mas não viemos apenas assistir um jogo", acrescenta.

Segundo Heloisa, o parlamentar viajou para supostamente dialogar com autoridades internacionais. "Eduardo é uma figura que transita muito bem internacionalmente", defende. "Eduardo hoje é o único brasileiro que consegue ser recebido pelas maiores autoridades mundiais", completa.

Nesta segunda-feira, ao defender sua ida ao Catar, Eduardo Bolsonaro alegou não teria viajado para assistir a Copa, mas para distribuir pen drives com "a verdade sobre o Brasil". O pronunciamento do deputado gerou memes nas redes sociais.

Na publicação, Heloisa saiu em defesa do marido. "Quem está zombando dos 'pen drives' não faz a menor ideia que certas conversas e certos assuntos só podem ocorrer pessoalmente e com conteúdos em mãos. Vocês viram apenas um recorte público, como na foto", afirma. "Pode parecer que estamos curtindo a vida, mas vocês sequer imaginam a tal 'vida' que levamos. Somos aliados nessa luta. Nunca foi fácil", emenda.

A psicóloga também nega que os dois tenham viajado ao Qatar escondidos. "Ninguém imaginaria que Eduardo passaria batido num mundial de futebol. Porém não faria o menor sentido eu dividir uma experiência de viagem, com tanta coisa acontecendo em nosso país", explica.

Por fim, Heloísa alega que o casal tem "uma missão, guiada por nossos princípios". "Pra quem acha que tudo se resume a futebol, posso garantir uma coisa: a bola tá rolando e ainda tem muito jogo", finaliza.

