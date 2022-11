Golpistas largam camisa da seleção para não serem confundidos com torcedor: "usem preto"

Apoie o 247

247- Ao que tudo indica, bolsonaristas golpistas estão se desvinculando da camisa da Seleção para não serem confundidos com meros torcedores na Copa.

De acordo com reportagem do portal UOL, circulam em grupos bolsonaristas mensagens pedindo que manifestantes troquem o uniforme da CBF por outras opções. O motivo, além do já mencionado, é uma birra com posições supostamente esquerdistas do técnico Tite.

"Usar roupas escuras e bandeira do Brasil. Nada de usar símbolo da CBF", diz uma das mensagens que circulam por WhatsApp. O texto segue explicando: "não estamos comemorando! Estamos protestando! No país do futebol, nossa batalha ganha de 10 a 0. Estamos em luto, e em luta. Usem preto".

Outra mensagem pede que os manifestantes troquem a camisa da seleção brasileira por uma camiseta branca ou camuflada "para a mídia não mentir dizendo que somos torcedores da Copa".

