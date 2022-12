Holanda e Argentina se enfrentam nas quartas. Uma delas pode estar no caminho da seleção brasileira

Seleções foram as primeiras classificadas para a fase de quartas de final da Copa do Mundo, que começa a se afunilar edit

Apoie o 247

ICL

Rede Brasil Atual - Holanda e Argentina são as primeiras seleções classificadas para a fase de quartas de final da Copa do Mundo, que começa a se afunilar. Os dois times, que já fizeram uma final de Copa, em 1978, se classificaram neste sábado (3). Agora, vão se enfrentar na próxima sexta-feira (9), às 16h, no Lusail, o estádio que receberá a decisão, no dia 18. Caso avance nesta fase e na próxima, o Brasil pode até enfrentar um desses times na semifinal.

No primeiro jogo de hoje, os holandeses confirmaram o favoritismo e fizeram 3 a 1 nos Estados Unidos. Mas não foi uma partida fácil. Depois marcar dois no primeiro tempo (Memphis Depay e Blind), a Holanda sofreu um gol (Wright) e os americanos ameaçaram uma reação. Não deu tempo: logo em seguida, Dumfries fez o terceiro e carimbou a vaga. O time europeu está longe de ser a Laranja Mecânica de 1974, mas mostra um futebol consistente.

Noite de Messi

Duas horas depois, argentinos e australianos entraram em campo para a segunda eliminatória do dia. Desde o início, a Argentina encurralou a Austrália, que construiu um paredão à frente da área. Assim, o time sul-americano martelava, mas não conseguia finalizar. Até que Messi – sempre ele – iniciou e concluiu a jogada, fazendo 1 a 0 aos 34 do primeiro tempo. Ele completou hoje sua milésima partida. Com o gol, ultrapassou Diego Maradona em número de gols nas Copas: 9 a 8. O camisa 10 teve grande atuação, criou chances e quase fez um gol de placa, depois de driblar vários adversários.

No segundo tempo, Alvarez marcou aos 12 e carimbou a classificação. Mas não sem emoção, como convém a um jogo da Argentina. Aos 31, Goodwin chutou de fora da área, a bola bateu nas costas de Enzo Fernández e foi para o gol: 2 a 1. Foram mais 21 minutos (14 regulamentares e sete de acréscimo), com chances claras perdidas pelos dois times. No último minuto, Kuol teve a chance do empate, mas Emiliano Martínez fez grande defesa.

Mais dois jogos neste domingo

As oitavas continuam amanhã, com mais duas partidas. Às 12h, a França enfrenta a Polônia, enquanto às 16h jogam Inglaterra e Senegal.

Depois da derrota para Camarões, na última partida da fase de grupos, a seleção brasileira volta a campo na segunda-feira (5) para enfrentar a Coreia do Sul. O jogo será às 16h. Se passar, enfrenta Japão ou Croácia nas quartas – asiáticos e europeus duelam no mesmo dia, às 12h. Tite perdeu dois atletas para o restante da Copa – Alex Telles e Gabriel Jesus foram cortados, por lesão –, mas viu Neymar evoluir no tratamento. Ele fez hoje o primeiro treino desde a contusão na estreia, em 24 de novembro, contra a Servia.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.