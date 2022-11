Holanda e Equador empatam e têm o mesmo número de pontos. Confronto direto decidirá última vaga do grupo A para as oitavas

Os holandeses estão na primeira posição no grupo A por causa de critérios de desempate na Copa do Mundo. Equatorianos decidirão na última rodada se avançam para as oitavas de final edit

247 - As seleções do Equador e da Holanda empataram em 1 a 1 nesta sexta-feira (25) em jogo válido pelo grupo A na Copa do Mundo, realizada no Catar, no Oriente Médio, região formada por partes da Ásia e do Norte da África.

Os dois times têm quatro pontos cada. Os holandeses estão em primeiro lugar por causa de critérios de desempate.

Equador e Senegal decidirão no confronto direto qual será a outra equipe classificada para as oitavas de final do torneio. Os jogos da terceira rodada do grupo A vão acontecer na próxima terça-feira (29).

Nesta sexta, os senegaleses venceram a seleção do Catar, que não tem mais chances de avançar para o mata-mata.

