Holanda vence Catar por 2 x 0 e garante a liderança do Grupo A

AL KHOR, Catar (Reuters) - O atacante holandês Cody Gakpo manteve sua incrível performance com o terceiro gol em três jogos e o meia Frenkie de Jong também marcou na vitória da Holanda sobre o anfitrião Catar por 2 x 0 nesta terça-feira, terminando na liderança do Grupo A da Copa do Mundo.

O poderoso arremate de Gakpo veio aos 26 minutos após passes de Memphis Depay e Davy Klaassen, e De Jong foi mais rápido ao reagir a um rebote aos 5 minutos da etapa final, quando um chute de Depay à queima-roupa foi bem defendido pelo goleiro do Catar, Meshaal Barsham.

Os holandeses, que terminaram com sete pontos, aguardam o resultado das partidas do Grupo B, ainda nesta terça-feira, para descobrir quem enfrentarão nas oitavas de final no sábado.

