Inglaterra e EUA empatam. Grupo B tem todas as seleções na briga por vaga nas oitavas

247 - As seleções da Inglaterra e dos Estados Unidos empataram em 0 a 0 nesta sexta-feira (25) em partida válida pelo grupo Grupo B da Copa do Mundo, realizada no Catar, no Oriente Médio, região formada por partes da Ásia e da África.

No grupo B, quatro seleções continuam na briga por duas vagas no mata-mata: os ingleses têm quatro pontos e os iranianos, em segundo lugar, estão com três pontos. Os norte-americanos têm dois e o País de Gales, um.

