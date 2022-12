Internado, Pelé relembra Copa de 1958 e deseja sorte à Seleção

Apoie o 247

247 - Internado desde a última terça-feira (29) no hospital Albert Einstein em São Paulo para o tratamento de um câncer, o Rei do Futebol, Edson Arantes do Nascimento, escreveu em sua conta do Twitter, nesta segunda-feira (5), uma mensagem de apoio à seleção brasileira que entra em campo hoje, às 16h(horário de Brasília), contra a Coréia do Sul no Catar.

Na foto postada por Pelé, ele aparece ao lado do pai caminhando pelas ruas da Suécia, durante a VI Copa do Mundo de Futebol, onde disputaria o seu primeiro título mundial.

“Em 1958, na Suécia, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que muitos da Seleção fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo. Eu quero inspirar vocês, meus amigos. Assistirei ao jogo daqui do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Estamos juntos nessa caminhada. Boa sorte ao nosso Brasil”, finalizou.

Em 1958, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que hoje muitos fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo.



Assistirei ao jogo do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Boa sorte! 🇧🇷 pic.twitter.com/3CRI8v6H55 — Pelé (@Pele) December 5, 2022

