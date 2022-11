Internautas acusam Galvão de “machismo” por não interagir com comentarista mulher

Apoie o 247

247 - A internet tem comemorado a participação das mulheres na Copa do Mundo do Catar na transmissão da Rede Globo, com Renata Silveira narrando sete jogos da primeira fase e, pela primeira vez, há uma mulher, Ana Thais Matos, ao lado de Galvão Bueno comentando os jogos da Seleção Brasileira. No entanto, também tem chamado a atenção dos internautas o comportamento de Galvão Bueno, que vem sendo criticado e acusado de machismo por não interagir com a jornalista.

Após os dois jogos do Brasil, contra Sérvia, dia 24, e Suíça, nesta segunda-feira (28), os internautas perceberam que o narrador tem tido atitudes machistas em relação à colega de bancada. Galvão está sendo acusado de machismo por ignorar os comentários de sua colega.

Logo a internet reagiu ao comportamento de Galvão. “Muito legal ter uma mulher comentando o jogo do Brasil na Globo, pra ficar bom mesmo, só falta os comentaristas homens interagirem com ela”, percebeu a jornalista Kamille Viola nas redes sociais.

“Galvão Bueno só interage com os comentaristas homens. Ana Thais Matos fala, comenta, traz análises importantes, ele não diz nem um ‘a’ e segue como se ninguém tivesse falando nada. Vocês sabem o nome disso, né? Tá feio, Galvão!”, destacou outro internauta.

