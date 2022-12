Internautas apontam preconceito em crítica de comentarista europeu com dancinha da Seleção: “tentam rebaixar latinos”

Ex-jogador do Manchester United, Roy Keane criticou as dancinhas dos jogadores da Seleção Brasileira durante a vitória do Brasil sobre a Coreia edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ex-jogador do Manchester United, Roy Keane criticou as dancinhas dos jogadores da Seleção Brasileira durante a vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul, por 4 a 1, nas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar.

Atualmente comentarista na TV britânica, o irlandês reclamou até da participação de Tite numa das comemorações.

“Acho desrespeitoso dançar assim toda vez que eles marcam gol. É desrespeitoso. Até o técnico deles fica envolvido. Eu não gosto disso.”, disse.

Os internautas logo usaram as redes sociais para apontar um tom xenófobo na fala do comentarista, que tenta diminuir o comportamento dos latinoamericanos.

Veja:

Os gringos se ofendendo com as danças de gol do Brasil...

Se ofendam com os ataques racistas que jogadores pretos e latinos sofrem nos estadios de vocês! Fiquem revoltados pelo ministério da Espanha ter ARQUIVADO o processo de racismo contra o Vini Jr. ISSO SIM É DESRESPEITOSO!!! — Maya Coutinho (@mayacoutza) December 5, 2022

Quando o Pelé comemorava gols dando socos no ar, os europeus diziam que era violento.



Quando o Vini Jr. comemora dançando, é desrespeitoso.



O que incomoda mesmo alguns europeus é a imagem de um homem negro vencedor. E no esporte que eles mais amam. — Fernando (@punkbiology) December 5, 2022

nao tem nenhuma seleçao europeia nesse video e incrivelmente sao os UNICOS que reclamam de outras culturas falando que é desrespeitoso comemorarem atraves da dança#FIFAWorldCup2022 https://t.co/2Voa2oydS7 — le 🐝🕰️ (@leticeu) December 5, 2022

Roy Keane fala que jogadores brasileiros “desrespeitam” adversários ao dançarem no gol - algo cultural nosso. O mesmo Roy deu uma entrada criminosa no pai de Haaland que o lesionou e ainda xingou.

É a inversão de valores do europeu: bater? Ok. Jogar bola e dançar? desrespeitoso. pic.twitter.com/EjuTTTy1fb — Braune (@brauneoficial) December 5, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.