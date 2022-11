Irã e Estados Unidos se enfrentam nesta terça na Copa do Mundo do Catar

Apoie o 247

247 - As seleções do Irã e dos Estados Unidos se enfrentam nesta terça-feira no estádio Al Thumama, pela definição do Grupo B da Copa do Mundo do Catar 2022. As duas seleções têm chances de classificação para as oitavas de final.

Esta é a primeira partida entre Irã e Estados Unidos desde janeiro de 2000, quando disputaram um amistoso que terminou empatado em 1 a 1.

A equipe iraniana chega à partida com os EUA com três pontos, depois de uma derrota por 6 a 2 frente à Inglaterra e uma vitória por 2 a 0 sobre o País de Gales.

Já os americanos somam dois pontos após um empate em 1 a 1 com o País de Gales e outro com a Inglaterra sem gols.

A seleção dos Estados Unidos buscará sua primeira vitória na Copa do Mundo para garantir a passagem para as oitavas de final.

