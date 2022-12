Japão ganha da Espanha e avança para as oitavas da Copa do Catar

Com o resultado, os espanhóis só podem enfrentar o Brasil em uma eventual final do torneio edit

247 - O Japão venceu a Espanha nesta quinta-feira (1) por 2 a 1 em jogo válido pelo grupo E da Copa do Catar. Com o resultado, os espanhóis só podem enfrentar o Brasil em uma eventual final do torneio.

A Alemanha ganhou da Costa Rica, mas não conseguiu classificação para a próxima fase.

A seleção brasileira joga nesta sexta-feira (2), às 16h (horário de Brasília) contra o Camarões em partida do grupo G. O time já está classificado para as oitavas.

