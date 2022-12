Jornalista norte-americano morreu de aneurisma na Copa, afirma viúva

Apoie o 247

ICL

Reuters - Um aneurisma da aorta causou a morte de Grant Wahl, um jornalista esportivo norte-americano que desmaiou e morreu na semana passada enquanto cobria uma partida da Copa do Mundo no Catar, disse sua viúva nesta quarta-feira (14).

"Grant morreu devido à ruptura de um aneurisma da aorta ascendente não detectado e de crescimento lento com hemopericárdio", escreveu sua viúva, a médica Celine Gounder, em um comunicado.

Um aneurisma da aorta é uma protuberância semelhante a um balão na aorta, a grande artéria que transporta o sangue do coração através do peito, de acordo com o site do Centro de Controle e Prevenção de Doenças.

“Antes de tudo, em meu nome e em nome de nossa família, quero expressar nossa mais profunda gratidão pelo apoio, amor e compaixão de todo o mundo”, escreveu Gounder.

Wahl, de 48 anos, um ex-colaborador da Sports Illustrated que se mudou para a plataforma de publicação online Substack, estava tuitando sobre a partida entre Holanda e Argentina na sexta-feira (9) quando desmaiou.

Seu agente havia dito anteriormente à Reuters que Wahl parecia ter sofrido algum tipo de aflição aguda durante a partida das quartas de final. Tentativas foram feitas para reanimar Wahl na cabine de imprensa antes de ele ser levado a um hospital, onde foi confirmada a morte.

Wahl escreveu no início da semana passada que visitou um hospital enquanto estava no Catar e que as autoridades de saúde disseram que ele provavelmente tinha bronquite.

Seu corpo foi levado de volta na segunda-feira (12) para os Estados Unidos, onde foi realizada uma autópsia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.