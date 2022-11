Kane tem pressa para superar o recorde de gols de Rooney na Inglaterra

Apoie o 247

(Reuters) - Harry Kane disse que espera quebrar o recorde de gols de Wayne Rooney na Inglaterra "o mais rápido possível", enquanto o atacante se prepara para liderar seu país na estreia do Grupo B da Copa do Mundo contra o Irã na segunda-feira.

Kane, que conquistou a Chuteira de Ouro quando a Inglaterra chegou às semifinais na Rússia há quatro anos, precisa de apenas dois gols para igualar os 53 de Rooney e poucos apostam que ele superará essa marca no Catar.

A Inglaterra de Gareth Southgate depende tanto do atacante do Tottenham Hotspur para os gols que é justo dizer que suas esperanças de uma corrida profunda dependem de Kane manter sua incrível taxa de acertos.

"Espero (quebrá-lo) o mais rápido possível", disse Kane, cujos 51 gols aconteceram em 75 partidas, a repórteres na véspera do primeiro confronto da Inglaterra contra o Irã.

"Sei que existe e sei que as pessoas vão falar sobre isso, mas gosto de focar apenas no meu jogo. Sei que com o time que temos vamos criar chances e só preciso estar pronto para as que surgirem.

"Tive a sorte de jogar com Wayne e ele era um grande jogador que eu admirava. Eu o vi jogar nos principais torneios e é uma grande honra estar perto dele."

Kane marcou seis gols na Rússia em 2018, quando a sequência da Inglaterra foi interrompida pela Croácia nas semifinais.

Aos 29 anos, ele sabe que este torneio também pode apresentar sua melhor oportunidade de fazer o que nenhum capitão da Inglaterra fez desde que Bobby Moore conquistou a Copa do Mundo em 1966.

"Você não pode dar nada como garantido no futebol, com certeza", disse Kane. "Tive a sorte de jogar a Copa do Mundo de 2018 e tive uma experiência incrível em um grande torneio.

"Estou realmente ansioso por este, temos uma mistura muito boa de experiência e juventude. Quem sabe onde estarei daqui a quatro anos, ou a equipe, então é agora."

Southgate confirmou que o meio-campista James Maddison não estará disponível para o jogo de segunda-feira no Khalifa International Stadium, com o jogador do Leicester City ainda impossibilitado de treinar devido a uma lesão no joelho.

Kyle Walker também ficará de fora, embora Southgate tenha dito que o zagueiro do Manchester City estava treinando com o time e estava perto de estar pronto para a ação.

O Irã, que está em 20º lugar no ranking mundial da Fifa, apresenta um teste inicial complicado para um time da Inglaterra sem vencer em seis jogos oficiais e Southgate disse que vai exigir paciência contra o time de Carlos Queiroz.

"Respeitamos muito nossos adversários amanhã", disse ele. "Sabemos que sob o comando de Carlos na última Copa do Mundo eles foram muito organizados contra grandes adversários e difíceis de enfrentar. Estamos prontos para um forte desafio."

