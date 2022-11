Lucas Hernandez, da França, está fora da Copa do Mundo após romper ligamento do joelho

Apoie o 247

247 - O lateral-esquerdo Lucas Hernandez, da seleção francesa, teve uma lesão confirmada no ligamento cruzado do joelho direito e não poderá jogar na Copa do Mundo que está sendo realizada no Qatar, Oriente Médio, região que tem partes da Ásia e do Norte da África.

De acordo com a Federação Francesa de Futebol, o jogador fez "uma ressonância magnética na clínica Aspetar após a partida contra a Austrália (4-1)". "Este exame infelizmente confirmou o diagnóstico clínico: ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Lucas Hernandez está, portanto, infelizmente, fora da Copa do Mundo", informou.

Hernandez teve uma lesão aos 12 minutos do primeiro tempo contra a Austrália, no lance que originou o gol australiano. A França ganhou a partida em jogo válido pelo grupo D.

