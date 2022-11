Lula: o Brasil vai ser campeão do mundo (vídeo)

Apoie o 247

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), demonstrou otimismo com a vitória do Brasil na Copa do Mundo do Catar.

“O Brasil vai ser campeão porque já faz 20 anos que a gente não ganha um título. A seleção tá boa”, diz Lula, em vídeo postado nas redes sociais.

Segundo ele, “nós temos três times que podem nos atrapalhar”: Inglaterra, Espanha e França. “Mas eu acho que Deus vai nos ajudar dessa vez e nós vamos ser campeões do mundo”, aposta.

A fala de Lula foi gravada durante o jogo em que a Seleção Brasileira venceu a Sérvia por 2 a 0 na tarde desta quinta-feira (24).

O petista e sua esposa, Rosângela da Silva, a Janja, vestiram a camisa da seleção brasileira e comemoraram a vitória do Brasil.

Única seleção pentacampeã, o Brasil não vence títulos há quatro Copas: 2006, 2010, 2014 e 2018.

