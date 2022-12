Marrocos e Espanha empatam em 0 a 0 e decidem vaga nos pênaltis

Apoie o 247

AL RAYYAN, Catar (Reuters) - A partida das oitavas de final da Copa do Mundo entre Marrocos e Espanha foi para prorrogação nesta terça-feira, com os times empatados em 0 x 0 nos 90 minutos. O jogo agora está sendo decidido nos pênaltis.

Marrocos teve as melhores chances entre poucas criadas no primeiro tempo, incluindo um cabeceio à queima-roupa de Nayef Aguerd que foi para fora, enquanto Marco Asensio teve uma oportunidade para a Espanha, que dominou a posse de bola, mas não conseguiu mostrar uma ameaça real. As chances no segundo tempo também foram limitadas.

O vencedor deste confronto encara nas quartas de final Portugal ou Suíça, que se enfrentam ainda nesta terça-feira.

