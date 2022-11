Mbappé faz dois e coloca França nas oitavas de final da Copa do Mundo

Apoie o 247

DOHA (Reuters) - Kylian Mbappé marcou dois gols no segundo tempo e ajudou a seleção da França a se tornar o primeiro time a garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar neste sábado, derrotando uma combativa equipe da Dinamarca por 2 x 1 em um confronto tenso.

Após um primeiro tempo sem gols, no qual os atuais campeões dominaram, mas não conseguiram transformar suas chances em gols, o lateral Theo Hernandez tabelou com Mbappé dentro da área e o chute do jogador do Paris St Germain ainda desviou em Andreas Christensen antes de entrar aos 6 minutos do segundo tempo.

A Dinamarca empatou sete minutos depois, com Christensen compensando a ajuda involuntária que deu no gol francês com um poderoso cabeceio que não deu chances ao goleiro francês Hugo Lloris.

Mbappé terminou o trabalho aos 41 minutos da etapa final, aproveitando um cruzamento de Antoine Griezmann ao finalizar para o gol usando sua coxa.

A França lidera o Grupo D com seis pontos, três à frente da Austrália, que venceu a Tunísia por 1 x 0 mais cedo neste sábado . Dinamarqueses e tunisianos têm um ponto cada.

A França enfrenta a Tunísia e a Dinamarca enfrenta a Socceroos na última rodada da primeira fase.

