Mbappé ultrapassa Pelé em precocidade artilheira em Copas

247 - O atacante da seleção francesa Kylian Mbappé, 23 anos, chegou a nove gols em Copas do Mundo neste domingo (4), quando marcou duas vezes na vitória da França contra a Polônia. O francês ultrapassou Pelé em número de gols feitos de forma precoce. O brasileiro acumulava sete gols em Copas quando tinha a mesma idade de Mbappé, que tem cinco gols na Copa do Catar, no Oriente Médio, região com partes da África e da Ásia.

De acordo com a Folha de S.Paulo, ao 23 anos, Pelé tinha feito seis gols no primeiro título da seleção brasileira, em 1958, na Suécia. O Rei do Futebol fez um gol da Copa de 1962, no Chile.

Antes do jogo contra os poloneses, Mbappé tinha sete gols. Eram quatro em 2018, na Rússia, e três agora.

Os nove gols deixaram Mbappé empatado com 11 jogadores, na 14ª posição da lista dos principais artilheiros em Mundiais da Fifa, realizados desde 1930.

