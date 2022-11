Narrador da Globo faz comentário gordofóbico contra ex-jogador e é criticado na internet

Comentário de Gustavo Villani aconteceu logo após as câmeras do estádio flagrarem ex-atleta holandes na arquibancada assistindo à partida: 'comeu fermento?' edit

247 - O narrador da Globo na Copa do Catar Gustavo Villani durante a transmissão do jogo entre Holanda e Equador, nesta sexta-feira (25), fez um comentário preconceituoso sobre a aparência do ex-jogador Wesley Sneijder que repercutiu negativamente nas redes sociais. "Ele comeu fermento?", perguntou o narrador que foi acusado de gordofobia.

O comentário de Villani aconteceu logo após as câmeras do estádio flagrarem o atleta, grande protagonista da Seleção Holandesa na Copa do Mundo de 2010, na arquibancada assistindo à partida.

"Gordofobia rolando solta na narração de Gustavo Villani, que fez questão de rir do Sneijder, perguntando se 'ele comeu fermento' desde que parou de jogar. Nojo, espero que se desculpe depois", reclamou uma usuária do Twitter.

Um outro internauta escreveu que após o comentário do narrador perdeu a vontade de continuar assistindo ao jogo. "Villani dizendo que Sneijder comeu fermento foi a gota d'água para eu trocar de canal".

Outra usuária do Twitter atribuiu a não convocação do narrador ao Catar por comportamentos como este. "Sneijder apareceu gordinho na transmissão da Globo, aí o Villani: 'Rapaz, ele comeu fermento?'. Por isso tu não foi chamado pro Catar, otário", tuitou.

