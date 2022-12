Novo boletim médico de Pelé informa melhora progressiva e sinais vitais estáveis

Informe diz que tricampeão mundial não teve novas intercorrências e apresentou melhora no estado geral, "em especial da infecção respiratória" edit

247 - O Hospital Israelita Albert Einstein divulgou, nesta terça-feira (6), novo boletim médico que aponta uma "melhora progressiva do estado geral" com "sinais vitais estáveis" do tricampeão mundial Pelé, informa a CNN.

“O paciente segue evoluindo com melhora progressiva do estado geral, em especial da infecção respiratória. Permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências”, diz o boletim.

O ex-jogador está internado há uma semana para reavaliação do tratamento quimioterápico de um tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. Devido ao estado delicado de saúde, o lendário atleta foi homenageado diversas vezes na Copa do Mundo que ocorre no Catar.

