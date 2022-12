Pela primeira vez, mata-matas da Copa têm seleções de seis regiões diferentes

Apoie o 247

247 - Pela primeira vez na história das Copas do Mundo, países de seis áreas diferentes do globo se classificaram para as oitavas de final do torneio realizado no Catar, Oriente Médio, região com partes da Ásia e da África. Europa (8), América do Sul (2), Ásia (2), África (2), América do Norte (1) e Oceania (1).

O recorde anterior (cinco diferentes posições geográficas) pertencia a cinco Copas (1994, 2002, 2006, 2010 e 2014). A copa passou a ter o formato atual em 1986, de acordo com informações publicadas nesta sexta-feira (2) pelo jornal Folha de S.Paulo.

As oito seleções europeias classificadas para o mata-mata: Croácia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Polônia, Portugal e Suíça.

As duas da América do Sul foram Brasil e Argentina.

Da África passaram Senegal e Marrocos.

Dos asiáticos, Japão e Coreia do Sul disputarão as oitavas.

Da América do Norte, os Estados Unidos avançaram para o mata-mata.

A Austrália representará a Oceania.

