Presidente da Fifa se compara a gays e portadores de necessidades especiais e causa revolta nas redes sociais

"Eu me sinto qatari, árabe, africano, gay, com deficiência e eu sinto tudo isso", disse Gianni Infantino ao lembrar o bullying que sofreu na infância por ser ruivo edit

247 - Uma declaração de cunho homofóbico e de caráter preconcetuoso contra pessoas portadoras de necessidades especiais feita por Gianni Infantino, presidente da Fifa, causou revolta nas redes sociais.

"Eu me sinto qatari, árabe, africano, gay, com deficiência e eu sinto tudo isso. Quando eu vejo essas coisas e o que dizem eu lembro de histórias pessoais. Meus pais trabalharam muito difícil em situações diferentes, não no Qatar, mas na Suíça, e eu me lembro muito bem o que acontecia com os passaportes, com os exames médicos e condições em geral. Quando eu vim para Doha eu entendi que tinham coisas a melhorar e hoje eu posso dizer que o Qatar também evoluiu nisso", disse Infantino na sexta-feira (18) ao lembrar o bullying que sofreu na infância por ser ruivo, segundo o UOL.

Após a entrevista, o diretor de relações com a imprensa da Fifa, Bryan Swanson, afirmou ser gay e que a entidade esportiva se preocupa com as pessoas de todas as orientações sexuais.

Veja as reações dos internautas às declarações de Gianni Infantino nas redes sociais.

E, para fechar as barbaridades, Infantino disse que sabe o que é sofrer com preconceitos porque era ruivo italiano que sofria bullying quando criança na Suíça. Olha... https://t.co/KsPef2OeUM November 19, 2022

O presidente da FIFA era melhor ter ficado calado, foi absurdo atrás de absurdo no discurso dele November 19, 2022

esse presidente da FIFA é um dos maiores canalhas de todos os tempos — XL (@fernandoxl_) November 19, 2022

