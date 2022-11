Rashford marca dois e Inglaterra avança para as oitavas com 3 x 0 sobre País de Gales

Apoie o 247

AL RAYYAN, Catar (Reuters) - Marcus Rashford marcou dois gols no segundo tempo que impulsionaram a Inglaterra a conquistar uma vitória de 3 x 0 sobre o vizinho País de Gales, nesta terça-feira, que classificou os ingleses para as oitavas de final da Copa do Mundo como ganhadores do Grupo B e acabou com as esperanças galesas de avançar.

O confronto ganhou vida quando Rashford acertou uma cobrança de falta maravilhosa aos 5 minutos do segundo tempo, e Phil Foden ampliou logo a seguir completando no segundo pau um cruzamento rasteiro de Harry Kane.

Rashford então infligiu um golpe final quando cortou para dentro e de alguma forma conseguiu encontrar o gol com um chute que passou entre as pernas do goleiro Danny Ward, aos 23 minutos.

A vitória levou a Inglaterra a sete pontos e estabeleceu um confronto contra o Senegal nas oitavas de final, enquanto o País de Gales terminou em último lugar, com um ponto, em sua primeira Copa do Mundo em 64 anos.

