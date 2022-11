Rei da Arábia Saudita decreta feriado no país após vitória sobre Argentina na Copa do Mundo

Após derrotar a equipe de Messi, a Arábia Saudita assumiu a liderança do grupo C da competição edit

247 - O rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, decretou feriado no país no dia de amanhã, quarta-feira (23), devido à vitória da seleção nacional diante da Argentina na estreia da Copa do Mundo, informa o portal UOL.

"Fica determinado que amanhã, quarta-feira, seja feriado para todos os servidores de todos os setores do estado e da iniciativa privada, e alunos e alunas de todas as etapas de ensino", divulgou a Saudi Press Agency, agência de notícias oficial do país, no Twitter.

A ideia de decretar um feriado para celebrar a vitória na Copa foi do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. O rei, prontamente, acatou a sugestão.

Líder do grupo C da competição, com três pontos, a Arábia Saudita volta a campo no sábado, às 10h (de Brasília), contra a Polônia, no estádio Cidade da Educação.

