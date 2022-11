Seleção Brasileira desembarca no Catar com festa da torcida

Apoie o 247

ICL

CBF - A Seleção Brasileira já está no Catar. Após cinco dias de treinamento em Turim, na Itália, a delegação canarinho viajou neste sábado (19) e aterrissou no final da noite no país que sediará a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022.

Centenas de torcedores recepcionaram a Seleção Brasileira no desembarque no aeroporto de Doha e também no hotel em que está a delegação brasileira. Assim que chegaram ao local, os jogadores assistiram um vídeo com detalhes de como foi a semana na Itália e jantaram.

Neste domingo, o time faz o primeiro treino, às 16h30, no Grand Hamad Stadium. A estreia brasileira será contra a Sérvia, quinta-feira, dia 24 de novembro.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.