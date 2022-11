Shakira diz 'não' ao convite da Fifa para participar da abertura da Copa do Mundo Catar

Apoie o 247

247 - Dua Lipa foi a primeira a anunciar que tinha recusado o convite para participar da abertura da Copa do Mundo do Catar. Depois, Rod Stewart também revelou que decidiu ficar de fora da cerimônia no estádio Al Bayt, no próximo domingo (20) e quem agora acabou de engrossar a lista dos famosos que querem distância do evento é Shakira. As informações são do portal F5.

Segundo a jornalista Adriana Dorronsoro, do "El programa de Ana Rosa", da TV espanhola, a cantora recebeu o convite da Fifa, mas declinou sem dar muitos detalhes.

O Catar tem sido criticado mundialmente por sua política de direitos humanos. Segundo dados divulgados pelo jornal britânico "The Guardian" em fevereiro de 2021, 6.500 trabalhadores teriam morrido no país desde que o local foi anunciado como sede da Copa do Mundo em 2010.

Além disso, a instituição Human Rights Watch acusou o Catar de deter e maltratar pessoas LGBTQI+ antes da Copa.

