Suíça supera Sérvia e avança na Copa do Catar

Por Agência Brasil - Rio de Janeiro

A Suíça garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Catar após derrotar a Sérvia por 3 a 2, na tarde desta sexta-feira (2) no Estádio 974, em Doha, pela terceira rodada do Grupo G da competição.

Com este resultado, os suíços encerraram a fase inicial do Mundial na segunda posição da chave com 6 pontos. Assim, enfrentarão na próxima fase Portugal, líder do Grupo H.

O público presente acompanhou uma partida muito movimentada, na qual as duas equipes buscaram a vitória desde o primeiro minuto, quando o goleiro Vanja Milinkovic-Savic teve trabalho para segurar finalização de dentro da área de Embolo. Aos 10 foi a Sérvia que respondeu com uma finalização do volante Zivkovic que parou na trave.

Porém, a Suíça foi mais efetiva e abriu o placar aos 19 minutos, quando Sow rolou a bola para Shaqiri soltar a pancada de dentro da área. Mas cinco minutos depois a Sérvia igualou o placar. Tadic levantou na área para Mitrovic finalizar de cabeça.

E 10 minutos depois os sérvios conseguiram a virada, quando a Suíça errou na saída de bola e Tadic dominou e tocou para Vlahovic, que bateu na saída do goleiro Kobel. Mas a partida estava aberta, e os suíços voltaram a igualar quando Embolo escorou para o fundo das redes cruzamento rasteiro que veio da direita aos 43 minutos.

A etapa final começou na mesma rotação, e o placar demorou apenas dois minutos para ser alterado novamente. Shaqiri levantou a bola na área com uma cavadinha e Vargas, de calcanhar, achou Freuler, que chegou batendo de primeira.

Com a vantagem de 3 a 2 no marcador a Suíça recuou as linhas e passou a negar espaços à Sérvia, que começou a insistir nas bolas levantadas sobre a área adversária, estratégia que não teve sucesso.

Agora, a Suíça começa a se preparar para a partida contra Portugal pelas oitavas de final, que será disputada a partir das 16h (horário de Brasília) da próxima terça-feira (6) no Estádio de Lusail.

