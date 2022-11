Tunísia derrota França, mas está eliminada da Copa

A França agora enfrenta o segundo colocado do Grupo C, que será concluído ainda nesta quarta-feira edit

AL RAYYAN (Reuters) - Wahbi Khazri, nascido na França, marcou o único gol da partida na vitória da Tunísia sobre a França por 1 x 0 no estádio Cidade da Educação, nesta quarta-feira, mas a surpreendente vitória não foi suficiente para eles se juntarem à atual campeã mundial nas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar.

Khazri marcou o gol aos 13 minutos do segundo tempo em meio aos defensores, garantindo apenas a terceira vitória da Tunísia em seis Copas do Mundo.

A França, que fez nove alterações para esta partida em relação ao time que venceu a Dinamarca e já havia garantido sua vaga nas oitavas de final, terminou na liderança do Grupo D no saldo de gols, à frente da Austrália, que venceu a Dinamarca por 1 x 0 na mesma rodada.

A França agora enfrenta o segundo colocado do Grupo C, que será concluído ainda nesta quarta-feira.

Tunísia faz gol contra a França antes de 10 minutos, logo declarado impedido.

